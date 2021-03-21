Галкин опроверг слухи о выступлениях Пугачевой под фонограмму

Москва, 21 марта. Телеведущий и юморист Максим Галкин публично вступился за жену, певицу Аллу Пугачеву и опроверг слухи о том, что народная артистка СССР выступала под фонограмму.

Спор разгорелся между Галкиным и гостем его шоу «Сегодня вечером» — актером Алексеем Веселкиным. Тот заявил, что в девяностые российская эстрада подхватила моду на фонограмму. Вживую, по его словам, пел в то время только Сергей Пенкин.

Галкин не согласился с гостем студии и высказался о творчестве не только Пугачевой, но и ее бывшего мужа Филиппа Киркорова, которого теперь называют королем российской эстрады.

«Постой, у меня полный дом певцов. У меня жена поет, у меня бывший муж жены поет, у меня дочь поет, у меня муж дочери поет», — подчеркнул телеведущий под шквал аплодисментов.

Юморист добавил, что все так или иначе связанные с ним артисты пели и поют вживую.

Поют уже даже дети Галкина и Пугачевой, учащиеся в первом классе. Лиза и Гарри вовсю демонстрируют свои таланты и, судя по видеозаписям, исполняют композиции явно не под фонограмму. Дочь артистов также увлекается танцами, иностранными языками и живописью.