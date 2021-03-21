СМИ: Япония и США планируют совместные учения в Восточно-Китайском море

Токио, 21 марта. Вашингтон и Токио обсуждают возможность проведения масштабных совместных маневров. Об этом сообщает японская газета Nikkei.

По данным газеты, маневры могут пройти в Восточно-Китайском море и будут касаться обороны островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Японией и Китаем.

Предположительно, в учениях будут задействованы подразделения морских, сухопутных и воздушных Сил самообороны Японии, морская пехота и ВВС США. Маневры могут пройти уже до конца этого года, однако другие детали на данный момент не разглашаются.

Обострение спора по поводу Сенкаку произошло в 2012 году, после того как в Токио заявили о выкупе островов у частных владельцев. Тогда в КНР прошли массовые протесты, которые сопровождались погромами японских предприятий. С того момента китайские корабли курсируют вблизи спорного архипелага и проводят демонстративные заходы в прибрежную зону.

Стоит отметить, что ранее Токио и Вашингтон договорились о сотрудничестве в случае конфликта вокруг Тайваня.