Портной из Всеволожска занял первое место в конкурсе «Лучший по профессии»

Всеволожск, 21 марта. Во Всеволожске наградили победителей регионального конкурса «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка».

Жюри конкурса выбрали самого лучшего фитнес-инструктора, продавца-кассира, фотографа, мастера по ремонту обуви, мастера ногтевого сервиса, ведущего игрового жанра и портного. Все номинанты получили денежные призы в общей сложности в размере одного млн рублей. Состязание проходило в рамках Форума потребительского рынка региона.

«Ленинградская область вошла в пятерку регионов РФ, где зарегистрирован рост торговли. Несмотря на то, что численность среднего класса в России упала на 4%, в 47-м регионе зарегистрирован значительный рост. И это заслуга Всеволожского района, где зафиксирован небывалый прирост малых и средних предприятий», – заявила руководитель комитета развития малого среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.

Губернатор Ленинградской области отметил, что за прошедший год пандемия нанесла серьезный урон экономике, и главная задача администраций на местах – помощь малому и среднему бизнесу. Оборот розничной торговли в регионе за 2020 год составил 480,6 млрд рублей, что на 44 млрд больше по сравнению с предыдущим.

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