Жители мордовских сел заблокировали движение грузовиков

Саранск, 21 марта. Жители Зубово-Полянского района вышли на дорогу и тем самым заблокировали проезд большегрузам, которые везли песок.

«Дорога разбивается, начальству все равно. Передвигаться пешком или на транспорте почти невозможно», — пост с таким содержанием появился в одном из местных пабликов в соцсети.

Так автор публикации дает объяснение поведению бастующих. О назревающем конфликте между обычными жителями, администрацией и предпринимателем, чьи большегрузы ежедневно разрушают дорожное покрытие, люди не раз писали в местных группах.

«Из-за всего этого беспредела среди жителей населенных пунктов, соединяющихся этой дорогой, а точнее, теперь уже подобием дороги, начинает назревать «бунт», пока тихий. Между собой люди обсуждают эту тему потихоньку, негромко задавая друг другу вопрос: «Почему карьер служит интересам только одного человека?», — писала местная жительница Елена.

Судя по всему, терпению автомобилистов и пешеходов пришел конец. Жители отстаивают свое право передвигаться по ровному покрытию. Однако судьба дороги сейчас в руках местных властей и предпринимателей.

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