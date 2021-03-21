Несколько сотен компьютерных игр прошел 86-летний геймер из Китая. ФАН-ТВ

86-летний Ян Бинлинь до выхода на пенсию работал инженером. Дедушка гордится тем, что всегда сам завершает игры, не прибегая к помощи руководств по прохождению.

«Я начал играть в 1998 году. Я прошел более 500 игр на Xbox и 51 — на PS4. Иногда после завершения игры нелегко вернуться к обычной жизни, хочется играть снова. Всегда нужно повышать уровень навыков», — сказал Ян Бинлинь.

С помощью видеоигр пенсионер тренирует настойчивость, ведь порой найти в игре правильное решение бывает довольно сложно.

«Я хочу играть как молодой человек и учиться как молодой человек. Моя цель — увидеть, в чем суть каждой игры, я хочу сам преодолеть все трудности. Если я вдруг чего-то не понял во время игры, я возвращаюсь через несколько дней и пробую снова», — добавил дедушка.

Внук геймера Сунь Ян Ихуань всецело поддерживает увлечение дедушки и старается всегда предлагать свою помощь, но обычно это не требуется.

«Я думаю, что это очень хорошо, что он считает игры достойным своего внимания занятием. Он не пристрастился, дедушка играет после работы, а также занимается спортом. Для него это хобби — смесь игры, работы и отдыха», — рассказал молодой человек.

За плечами Ян Бинлиня почти 23 года геймерского стажа, и он не намерен отказываться от хобби, ведь именно оно позволяет ему поддерживать молодость духа.