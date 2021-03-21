Минсельхоз ЦАР расширяется для развития агропромышленных программ



Банги, 21 марта. Министерство сельского хозяйства ЦАР анонсировало расширение департамента и строительство новых административных зданий.

Новые кабинеты займут чиновники-участники разнообразных проектов развития сельскохозяйственного сектора страны. Министр Хоноре Фейзуре планирует решить экономические проблемы республики за счет развития агропромышленности. Первоочередной целью ведомства политик назвал увеличение штата и необходимой для реализации проектов инфраструктуры.

«Руководители учреждений и проектов должны работать в комфортных условиях для подготовки планов и программ, которые выведут аграрный сектор из нищеты», — говорится в сообщении министерства.

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики ЦАР, вместе с лесной промышленностью на его долю приходится до 55% ВВП республики. Основными экспортными культурами считаются: хлопок, кофе, табак, арахис, просо, кунжут и бананы.

Успешное контрнаступление армии республики, обученной российскими инструкторами, возвращает мирную жизнь в африканскую страну. Теперь на первый план выходят проблемы развития экономики.

Ранее, 19 марта, правительство ЦАР обсудило вопросы восстановления транспортной системы. Помимо этого, власти приняли решение построить тепловую электростанцию в освобожденном от боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) городе Бамбари.