Банги, 21 марта. Представители Национальной избирательной комиссии (ANE) рассказали, как проходил подсчет бюллетеней на парламентских выборах в ЦАР. Ведомство подсчитало голоса центральноафриканцев согласно соответствующему кодексу, необходимые процедуры проходили максимально прозрачно.

Работники территориальных участков после завершения голосования собрали все бюллетени и отправили их в столицу. Ценный груз доставили, соблюдая необходимые меры конфиденциальности.

«Результаты поступают поэтапно. ANE сохраняет голос каждого гражданина, соблюдая положения закона. Важно показать населению прозрачность нашей работы, поскольку это ключевой элемент честного голосования», — заявил пресс-секретарь ANE Теофил Момокоама.

На каждом участке присутствовало по одному представителю от каждого кандидата и политической партии. Наблюдатели контролировали передачу результатов в Национальную избирательную комиссию, а также следили за обновлением промежуточных итогов в центре обработки данных.

На текущий момент ANE зафиксировала сумму всех голосов, вскоре Конституционный суд ЦАР объявит итоговый результат.

Заявления боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» о нарушениях на выборах не опираются на какие-либо доказательства. По данным издания Nouvelles+, неудовлетворение радикалов связано лишь с тем, что население страны поддерживает президента Фостена-Арканжа Туадера и правящую партию.

Второй тур выборов в законодательную Ассамблею Центральноафриканской Республики состоялся 14 марта. Международные наблюдатели и государственные деятели отметили атмосферу безопасности и спокойствия во время голосования.