Минфин Индии будет выбирать новых поставщиков нефти

Нью-Дели, 21 марта. Индия планирует искать альтернативные источники сырой нефти для обеспечения стабильных поставок топлива. Об этом сообщила министр финансов страны Нирмала Ситхараман.

По словам министра, появление новых поставщиков вряд ли повлияет на стоимость нефти.

«Центральному правительству и правительствам штатов придется обсудить влияние роста на нефть, на потребителей и на экономику в целом», — отметила она.

Индия занимает третье место после Соединенных Штатов Америки и Китая по потреблению топлива. В последние месяцы в стране зафиксировано резкое подорожание нефти, за которым последовал рост потребительских цен. Уточняется, что страна значительно увеличила поставки топлива из США и существенно сократила транспортировку из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что переговоры с компанией «Новатэк» о долгосрочном контракте на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с «Арктик СПГ-2» подтвердил заместитель министра нефти и газа Индии Тарун Капур. Страна стремится увеличить объемы использования ресурса.