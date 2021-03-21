Пентагон раскрыл подробности учений Defender Europe 2021

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Военная активность

Командование ВС США в Европе детализировало информацию по готовящимся крупным учениям Defender Europe 2021.

Март — начало переброски личного состава и 1200 единиц техники ВС США в порты 4 европейских стран. Пятый порт будет использован для переброски в июне. Привлекаемые страны: Албания, Хорватия, Германия, Греция, Словения.

Апрель — американских военнослужащих и технику начнут принимать аэропорты 12 стран. В Албании, Хорватии, Греции, Черногории и Словении будут развернуты пять логистических центров. Начнется выгрузка 1000 единиц американской военной техники с европейских баз заблаговременного складирования ВС США в Бельгии, Германии, Италии и Голландии.

Peace through strength comes from a very strong military, a very strong Army, and strong allies and partners. #DEFENDEREurope21 #Readiness pic.twitter.com/sSnTGiHjLI — GEN James C. McConville (@ArmyChiefStaff) March 21, 2021

Май — основной этап Defender Europe 2021. В ходе него на едином оперативном фоне будут проведены учения Immediate Response, Saber Guardian и Swift Response, а также ассоциированные с «Дефендером» учения African Lion и Steadfast Defender.

В общей сложности в учении участвуют свыше 30 тыс. военнослужащих из 26 стран. Учебно-боевые мероприятия с привлечением войск пройдут на 31 полигоне в 13 европейских странах. На территории Эстонии, Румынии и Болгарии будут проведены четыре воздушно-десантные операции с участием 7000 военнослужащих. Из стран, не являющихся членами НАТО, к учениям привлекаются Босния и Герцеговина, Грузия, частично признанная республика Косово, Молдавия и Украина.

Июнь — проведение командно-штабного учения с участием 2000 военнослужащих, начало убытия личного состава и техники ВС США обратно домой.

В акваторию Черного моря прибыли американский эсминец USS Thomas Hudner (DDG-116) и ракетный крейсер USS Monterey (СG-61). Корабли входят в состав авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Dwight Eisenhower. Остальные корабли группы и сам авианосец находятся в Средиземном море у берегов Турции.

Также в Черном море находятся корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО в составе двух испанских ракетных фрегатов, а также румынского, болгарского и турецкого кораблей.

На эстонскую авиабазу Эмари прибыли восемь истребителей F-15E и F-15C ВВС США, а также два топливозаправщика KC-135 Stratotanker. Самолеты переброшены в республику из Великобритании (авиабазы Милденхолл и Лакенхит) для участия в учении Baltic Trident 2021. В нем также задействованы военнослужащие Финляндии, Германии, Эстонии, Польши, Литвы и Великобритании.

В рамках учения американские истребители отработали нанесение ударов по наземным объектам во взаимодействии с авианаводчиками из указанных стран. С учетом контингентов ВВС Германии и Италии, развернутых в Литве и Эстонии в рамках программы Балтийского воздушного патрулирования, с прибытием самолетов ВВС США численность авиационной группировки стран НАТО в Прибалтике увеличилась до 18 истребителей.

Eight U.S. Air Force ???????? F-15E and F-15C fighters with @48FighterWing and two KC-135 Stratotanker aircraft belonging to the 100th Air Refueling Wing, @RAFMildenhall, arrived at Ämari AB, Estonia ???????? to participate in the #BalticTrident exercise, March 15, 2021. #WeAreNATO pic.twitter.com/qKZsm1U0CY — Baltic Security (@balt_security) March 15, 2021

У берегов Румынии началось военно-морское учение Sea Shield 2021. В нем задействованы 2400 военнослужащих, 18 кораблей и 10 самолетов из Турции, Болгарии, США, Румынии, Испании, Нидерландов и Польши. Мероприятие завершится 29 марта.

#SNMG2 has entered Constanta (Romania) and attended the Official Opening Ceremony of Sea Shield 21, joint multinational exercise organised by #RomanianNavy with the participation of Maritime, Air and Land assets from #NATO and seven allied countries.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/5PCJupfj5K — Commander SNMG2 (@COM_SNMG2) March 20, 2021

В Латвии на полигоне Адажи началось многонациональное учение Crystal Arrow 2021, одной из основных целей которого является сертификация батальонной тактической группы НАТО, развернутой на территории республики.

Учение продлится до 26 марта. В маневрах принимают участие около 1.700 военнослужащих из США, Канады, Германии, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Словении, Литвы, Латвии, Албании и Черногории.

Что наиболее важно для армии Латвии, на учении в очередной раз прорабатывается вопрос взаимодействия латвийской механизированной бригады с боевой группой НАТО. Также от национальных вооруженных сил задействованы подразделения ВВС, 3-й региональный центр обеспечения, штабной батальон, 17-й и 36-й батальоны обеспечения Национальной гвардии.

The multinational exercise Crystal Arrow is in full swing. The ???????? battle coy of the #EFP ???????? trains there with partners of the @eFPBGLatvia. See how the 2 ???????? workhorses (the Leopard #tank and Marder infantry fighting vehicle) maneuver in the ???????? field. #WeAreNATO #TogetherStrong pic.twitter.com/4gyW7CMu5R — NATO eFP Battlegroup Lithuania (@BG_LTU_eFP) March 20, 2021

Военно-политические отношения

В обращении к депутатам Европарламента генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе есть серьезные разногласия из-за Турции и действия Анкары вызывают у него «серьезные опасения».

В частности, чиновник упомянул ситуацию с Грецией в Восточном Средиземноморье, закупки турками российских систем ПВО С-400 и нарушения Анкарой демократических прав.

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла первая в истории онлайн-конференция, посвященная защите прав представителей ЛГБТ-сообщества, проходящих службу в вооруженных силах стран-членов организации.

На мероприятии присутствовал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. По итогам конференции, он не забыл похвалиться, что НАТО также было мировым лидером в признании однополых браков. В июле 2002 года организация предоставила льготы однополым парам, в то время, когда только одна страна в мире — Нидерланды — признала однополые браки.

Интересно, как к мероприятию отнеслись в Турции и Польше, где ЛГБТ-тематика не находит поддержки среди населения и политического руководства республик.

#NATO HQ’s first-ever conference on #LGBTQ+ perspectives at work took place today, thanks to the courage, open-mindedness & solidarity of all involved – including Secretary General Jens Stoltenberg. The conversation will continue!



Read more: https://t.co/djIkRxjCPx ????️‍???? #LGBTIQ ????️‍???? pic.twitter.com/DtC99ofFnX — Dylan P. White (@dylanpwhite) March 19, 2021

Строительство вооруженных сил

Британские парламентарии опубликовали отчет о плачевном, по их мнению, состоянии бронетанковых войск в стране.

В документе авторы негодуют, что в 1990 году Лондон имел на вооружении 1200 танков, а сейчас только 227. Более того, с 1997 по 2020 года в сухопутные войска не было поставлено ни одного нового типа бронетехники за исключением малого количества бронированных инженерных машин и бронемашин BVS10 Viking.

Ранее критике подвергалось укомплектование ВС Великобритании. Согласно выдержкам из опубликованного недавно внутреннего отчета минобороны, только один из 33 пехотных батальонов британской армии укомплектован полностью, в остальных наблюдается нехватка личного состава.

Происшествия

Истребитель F-22 Raptor из состава 325-го истребительного авиакрыла ВВС США потерпел аварию на авиабазе Эглин.

Инцидент произошел 15 марта в 15:30 по местному времени. У самолета не выпустилась носовая стойка шасси. Пилоту не пришлось катапультироваться, он был доставлен в медицинское учреждение для обследования. Подобный инцидент с F-22 случился менее двух месяцев назад на авиабазе Лэнгли.