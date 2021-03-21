Ученые из США объяснили секрет высокой скорости распространения новых штаммов COVID-19

Вашингтон, 21 марта. Мутации коронавируса в британском, южноафриканском и бразильском штаммах влияют на его заразность. К такому выводу пришли исследователи из Бостонской детской больницы в США.

В исходном варианте S-белки сначала связывались с рецептором ACE2. Затем они меняли форму и сворачивались. За счет этого вирус сливал свою мембрану с человеческими клетками. Однако иногда шипы меняли форму преждевременно. Они распадались до того, как вирус связывался с клетками. Из-за этого распространение COVID-19 замедлялось, но изменение формы затрудняло работу иммунной системы.

Американские ученые выяснили, что мутация D614G не только стабилизирует белок-шип. Она заставляет его слабее связываться с рецептором АСЕ2. По словам ученых, вакцины, созданные на основе белка-шипа, должны включать код его мутантного варианта.

За минувшие сутки в Соединенных Штатах выявили более 53 тысяч случаев коронавируса. Такие данные обнародовал Университет Джона Хопкинса. К тому же зарегистрирован 771 летальный исход среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.