Пользователи Сети доказали, что Пашинян лукавит в заявлениях о Су-30 «без ракет»

Ереван, 21 марта. Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Су-30 из РФ противоречат его же заявлениям 2020 года, пишут пользователи Facebook.

Глава армянского правительства ранее заявил, что истребители Су-30 якобы приобретались у России без ракетного вооружения. По его словам, самолеты были отгружены в мае, однако до этого говорил, что поставка была совершена в декабре 2019 года. Пашинян уверен, что ответственность за отсутствие ракет у крылатых машин лежит на предыдущем руководстве Армении, которое не купило истребители раньше, ввиду чего нынешние власти не успели приобрести боеприпасы к ним.

Слова Пашиняна были поставлены под сомнение пользователями Facebook, разместившие скриншот записи, которую сделал на своей странице армянский премьер-министр летом прошлого года. В посте он утверждал, что пилоты ВВС Армении задействовали Су-30СМ в ходе учений с боевыми стрельбами ракетами класса «воздух-земля», предназначенных для наступательных боевых действий, уничтожив все наземные тренировочные цели с высокой точностью.

Ранее глава армянского правительства назвал общее число погибших во время вооруженного конфликта в Нагорно-Карабахской Республике.

Кроме того, бывший президент Армении Левон Тер-Петросян посоветовал Пашиняну сложить полномочия премьер-министра и покинуть страну, передает «Царьград».