Эксперты оценили судьбу MicroStrategy после покупки биткоина

Вашингтон, 21 марта. IT-компания MicroStrategy в 2020 году вложила все деньги в криптовалюту. За счет этого владельцы организации смогли заработать свыше 3 млрд долларов, а их акции подорожали на 743%.

Гендиректор Майкл Сэйлор надеется на лучшее инвестпроектов, находящимися вне его контроля, заявил эксперт The Motley Fool Шон Уильямс. По его словам, в таких условиях IT-компанию легко могут потеснить многочисленные конкуренты.

MicroStrategy является далеко не самым крупным игроком рынка бизнес-аналитики, тогда как конкурентное давление со стороны этих компаний растет, добавил аналитик «Финама» Леонид Делицын.

Опасения экспертов вызывает также то, что для приобретения биткоинов MicroStrategy использует не только свободные денежные средства, но и берет для этого в долг, пишет РБК. Кроме того, «крипта» — высокорисковый актив, потому негатив на рынке может обвалить курс и акции основных держателей, предупредил управляющий директор инвестиционной компании «Универ Капитал» Артем Лютик.

Если курс биткоина продолжит ослабевать, то лучше продавать эту криптовалюту уже сейчас. Об этом заявил глава Центра экономических исследований «Института глобализации и социальных движений» (ИГСО, внесен решением Минюста РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Василий Колташов.