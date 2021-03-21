Джо Байден разочаровался выходом Турции из Стамбульской конвенции о защите женщин

Вашингтон, 21 марта. Президент США Джо Байден разочарован решением Турции о выходе из Стамбульской конвенции о защите женщин. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Аналогичное сожаление выразили и в Европе. Стамбульская конвенция о защите женщин считается важным инструментом для борьбы с насилием. Совет Европы призывал Анкару не ослаблять систему защиты женщин, учрежденную конвенцией.

Пользователи Сети ранее назвали это решение скандальным. Шаг Анкары вызвал в основном отрицательные отклики и многие попросили защитить права женщин.