Обнаружены полезные для организма человека свойства вина и кофе

Москва, 21 марта. Употребление кофе и вина может увеличить содержание полезных бактерий внутри кишечника человека.

Такой вывод на основании исследования ДНК бактерий, которые составляют флору кишечника, сделали голландские ученые. По итогам своей работы они опубликовали научную статью в журнале EurekAlert.

В ходе исследования они пришли к выводу, что люди, которые регулярно употребляют йогурт, имеют в кишечнике более разнообразие кишечных бактерий. При этом после употребления кофе или вина их количество может значительно увеличиться.

«Всего мы нашли 60 диетических факторов, которые влияют на разнообразие полезных бактерий. Что именно это означает, сказать до сих пор трудно. Но существует значительная корреляция между разнообразием кишечной флоры и здоровьем: чем больше разнообразие, тем лучше», — рассказала исследователь Александра Жернакова.

Данное исследование является уникальным, поскольку изучает кишечную флору именно здорового человека. Ранее ученые проводили исследования микрофлоры только тех людей, которые страдают от неправильной работы желудочно-кишечного тракта.

Не так давно популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников «разрешил» гипертоникам и сердечникам пить содержащие кофеин напитки. Они, несмотря на популярное мнение, не наносят организму человека такого вреда, как фруктовые соки или газировка. Содержащие кофеин продукты могут пить все, даже гипертоники и сердечники.