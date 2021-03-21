Глава Президентского совета Ливии и посол Мальты обсудили развитие сотрудничества

Триполи, 21 марта. Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи встретился с послом Мальты в Ливии Чарльзом Салиба.

Пресс-служба ведомства опубликовала подробности переговоров политиков. Так, одной из тем совещания стала работа дипмиссии республики на территории Триполи.

«Чарльз Салиба подтвердил, что в скором времени откроется посольство государства, чтобы облегчить получение виз для ливийцев», — говорится в тексте заявления.

На встрече также присутствовали заместители лидера Президентского совета — Абдалла Хусейн аль-Лафи и Муса аль-Куни.

Политики обсудили развитие двусторонних отношений между государствами, сотрудничество в сфере образования и профессиональной подготовки.

Посол Мальты также поднял вопрос о необходимости урегулирования ситуации на территории Ливии и обеспечения безопасности всех граждан.

Позитивный итог стабилизации североафриканской страны также отметил экс-глава Минфина Туниса Хаким Бен Хаммуда. По его словам, перемирие в государстве обеспечит рост экономики соседней республике.