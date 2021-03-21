Обнаружена связь между детским ожирением и тяжелым постковидным синдромом

Москва, 21 марта. Дети с ожирением склонны к тяжелым последствиям COVID-19. Мультивоспалительный постковидный синдром (MIS-C) медики выделили как отдельное заболевание.

За год MIS-C зафиксировали у 30 детей, переболевших COVID-19, сообщили «Известиям» специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Как правило, дети с этим заболеванием имеют избыточную массу тела, пояснил заместитель директора института по научной работе, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Нарушение обмена веществ влияет на течение многих заболеваний, в том числе на развитие MIS-C. Этот синдром практически не встречается у детей до года, чаще ему подвержены дети старше четырех лет.

Механизм воздействия MIS-C пояснила врач-педиатр детской клиники «Медси» Мария Евстигнеева. В процессе метаболизма в избыточной жировой ткани образуется много иммунных молекул. Эндокринные нарушения при ожирении ведут к поражению капилляров, при встрече с коронавирусом SARS-CoV-2 это ухудшает состояние ребенка и течение заболевания, пояснила доктор. Лечение MIS-C происходит в стационаре, медикам пока неизвестен способ предотвращения развития болезни.

В России отмечают замедление темпов распространения COVID-19. Статистика оперштаба показывает, что показатели прошедших семи дней на 2,3% меньше, чем за прошлый аналогичный период.