Оценен ущерб Офису президента Украины после беспорядков

Киев, 21 марта. Субботние акции не прошли бесследно для здания Офиса президента Украины. Ущерб, нанесенный протестующими, оценили в 72 тысячи долларов.

Митинг в поддержку осужденного экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Сергея Стерненко прошел в субботу. Участники акции бросали взрывпакеты, жгли файеры, обливали здание краской. Киевские силы охраны правопорядка сочли подобные действия хулиганством, один человек задержан.

«Повреждения здания офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным украинских СМИ, на следующий день после акции полиция перекрыла проход к зданию офиса. Ранее стало известно, что один из участников акции может получить до семи лет тюремного заключения.

1 Организация запрещена на территории РФ.