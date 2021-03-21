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Оценен ущерб Офису президента Украины после беспорядков

Оценен ущерб Офису президента Украины после беспорядков

Киев, 21 марта. Субботние акции не прошли бесследно для здания Офиса президента Украины. Ущерб, нанесенный протестующими, оценили в 72 тысячи долларов.

Митинг в поддержку осужденного экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»1 (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Сергея Стерненко прошел в субботу. Участники акции бросали взрывпакеты, жгли файеры, обливали здание краской. Киевские силы охраны правопорядка сочли подобные действия хулиганством, один человек задержан.

«Повреждения здания офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным украинских СМИ, на следующий день после акции полиция перекрыла проход к зданию офиса. Ранее стало известно, что один из участников акции может получить до семи лет тюремного заключения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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