Больных COVID-19 пациентов на Украине накормили гречкой через окно

Львов, 21 марта. Пациентов украинской Стебницкой городской больницы из Львовской области буквально кормят через окно. Процесс передачи провизии попала на видео.

Кадры на которых видно, как две женщины, «вооруженные» только масками и перчатками, передают гречневую кашу и другую еду в окно украинской городской больницы, опубликовано в социальной сети Facebook. Известно, что в Стебницком городском медучреждении оказывается помощь пациентам с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Очень интересное видео… Как кормят людей в Стебницкой больнице», — сказано в подписи к видео, появившемуся в группе «Трускавец / Украина Сегодня».

Всего видео около двух минут. За это время женщины накладывают еду из больших кастрюль в тарелки, затем кого-то зовут и передают пищу через окно. После они сложили всю посуду в спортивные сумки и шустро ушли от больницы.

Несколькими днями ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в регионе катастрофически не хватает медицинского персонала. После он попросил у других областей Украины «подкрепления» в виде сотрудников.

Многие жители Украины выразили готовность сделать прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». При этом официальный Киев запретил закупать в РФ любые медикаменты против коронавирусной инфекции.