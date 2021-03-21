Участие Егора Крида в «Холостяке» вместе с Тимати оказалось шуткой

Москва, 21 марта. Музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, раскрыл правду об участии коллеги Егора Крида в романтическом шоу «Холостяк».

В первом выпуске реалити-шоу Тимати представил Крида как «второго холостяка». Большинство девушек были шокированы этой новостью, поскольку им бы пришлось бороться за сердца сразу двух героев. Другие же быстро сориентировались и попросили певца вручить «розу первого впечатления».

«Я, к сожалению, не нашел розу. Но на самом деле, девчат, розу может вручать только настоящий «Холостяк». Это была шутка», — заявил Крид.

После слов 26-летнего артиста участницы с облегчением вздохнули и начали аплодировать Тимати за его необычное чувство юмора. Юнусов подтвердил, что Крид действительно не будет вторым холостяком. Возможно, появление симпатичного Егора было проверкой для девушек, а Тимур смотрел на их реакцию.

Ранее сообщалось, что рэпер появился в первом выпуске «Холостяка» в костюме за 208 тысяч рублей. Эксперты уличили Тимати в любви к дорогим брендам, среди которых Tom Ford и Dolce & Gabbana.