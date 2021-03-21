Пугачева подарила Ивлеевой крест с изумрудами за 700 тысяч рублей

Москва, 21 марта. Телеведущая Настя Ивлеева не прогадала, пригласив на день рождения народную артистку СССР Аллу Пугачеву. От звезды она получила роскошный крест с изумрудами.

Звезде тревел-шоу «Орел и решка» 8 марта исполнился 31 год. Праздник для знаменитостей она устроила несколькими днями позже в московском ресторане «Прага».

Гости преподнесли Ивлеевой роскошные подарки в соответствии с ее пожеланиями: бокалы, вычурные вазы, дорогое постельное белье и другие предметы интерьера. Не обошлось и без украшений. Тут отличились Пугачева, ее бывший муж Филипп Киркоров и супруг самой именинницы — рэпер Элджей.

Исполнитель преподнес любимой кольцо с желтым бриллиантом, которое оценивается примерно в миллион рублей. Презент Пугачевой оказался несколько скромнее — Примадонна выбрала крест из белого золота с драгоценными камнями.

«Стоит такое изделие около 600–700 тысяч рублей», — цитирует Kp.ru байера Ольгу Головину.

Но подарок Киркорова превзошел по цене упомянутые украшения. Король российской эстрады не поскупился на шикарное ожерелье бренда Chanel. Ивлеева призналась, что потеряла дар речи, увидев содержимое коробки. По словам экспертов, эксклюзивное изделие может стоить и 3 миллиона рублей, и все 8 миллионов рублей.