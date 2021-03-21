Дарья Касаткина выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 21 марта. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила в финале турнира St.Petersburg Ladies Trophy.

Дарья Касаткина завоевала четвертый титул в профессиональной карьере, выиграв турнир категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. В решающем матче россиянке противостояла ее соотечественница Маргарита Гаспарян. Первую партию Касаткина выиграла со счетом 6:3. Во втором сете Гаспарян, которая испытывала боли в спине, отказалась от продолжения борьбы.

Стоит отметить, что Касаткина стала первой российской чемпионкой St.Petersburg Ladies Trophy. До этого теннисистки из РФ побеждали в Северной столице лишь на турнире ITF.