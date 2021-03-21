На Урале спасли кошку, которая застряла в двигателе автомобиля

Челябинск, 21 марта. Животное обнаружили в челябинском автосалоне во время осмотра джипа. Сейчас за жизнь пушистой красавицы борется известный ветеринар Баграт Агажанов.

Скорее всего кошка пробралась в двигательный отсек, чтобы погреться. После того как автомобиль завели, шерсть бедного животного намоталась на ремень ГРМ. Жутким результатом инцидента стало скальпирование большой площади тела.

Медики назвали пострадавшую Чери в честь салона машины, в которой ее обнаружили. Впереди у Чери длительный процесс восстановления, утверждает Агажанов. Ветеринары постоянно напоминают автовладельцам о необходимости проверки машин в холодное время года.

На юге Москвы жители многоэтажки по собственному желанию остались без ТВ и интернета ради спасения застрявшего в электрощитке кота, сообщает ФАН.