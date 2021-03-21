Главы МИД Южной Осетии и Абхазии поздравили Лаврова с днем рождения

Москва, 21 марта. Глава МИД России Сергей Лавров в воскресенье отмечает день рождения. Опытному дипломату исполнился 71 год.

Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кове и его коллега из Южной Осетии Дмитрий Медоев поздравили Лаврова с праздником.

«Позвольте выразить вам свое уважение и направить сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. Высокий уровень взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами Республики Абхазия и Российской Федерации является важной составляющей в развитии межгосударственных отношений», — говорится в тексте поздравления Даура Кове.

Медоев в телеграмме отметил, что Лавров обладает неповторимым стилем и высокими профессиональными навыками, обширным опытом. По словам главы МИД Южной Осетии, его российский коллега утвердил в международной повестке «новое восприятие российской дипломатии».

Ранее стало известно о предстоящей рабочей поездке Сергея Лаврова в Китай.