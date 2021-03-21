Пенсионерка из Щекино попалась на классический трюк афериста и лишилась 4,5 млн рублей

Тула, 21 марта. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, который обманом лишил жительницу города Щекино крупной суммы денег.

К стражам порядка обратилась 72-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что ей позвонил человек и представился сотрудником банка. Собеседник обманул пенсионерку и убедил ее перевести сбережения на «безопасный» счет. Доверчивая жертва перечислила на указанные реквизиты 4,5 миллиона рублей.

Жительница города Ардатов поверила аферисту, который запугал пострадавшую якобы попыткой оформления на нее кредита. Злоумышленник объяснил, как надо действовать, чтобы помешать преступникам. В итоге она лишилась 130 тысяч рублей, взятых в кредит, сообщал ФАН.