Сенатор Пушков не проникся сочувствием к «бедному старцу» Байдену

Москва, 21 марта. Сочувственные рассуждения о президенте США Джо Байдене как о «бедном старце» неуместны. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Глава Белого дома публично оскорбил Россию, что вызвало широкий резонанс в американском и российском обществе. Президент России Владимир Путин не проигнорировал резкий выпад и пожелал Байдену здоровья, а также предложил ему провести публичную дискуссию в онлайн-режиме. В Вашингтоне уклонились от такого предложения.

Однако некоторые попытались оправдать американского лидера, указав на его преклонный возраст. Пушков не поддержал мнение о том, что стоит снисходительно отнестись к «оговоркам, провалам памяти и путанице в голове» Байдена.

«Страдаешь деменцией — не иди в президенты. Решил идти — твой выбор. И будь готов к тому, что будешь под лупой», — указал сенатор.

Алексей Пушков напомнил, что любой публичный политик, а тем более президент США, обязан нести ответственность перед своей страной и миром.

«Так что оставьте свои сочувственные рассуждения о «бедном старце» при себе. Белый дом — это большая политика, а не дом престарелых», — подвел черту Пушков.

Ранее американцев разочаровал отказ Байдена от беседы с Путиным. Жители США посчитали, что американский лидер бросил тень на роль Вашингтона в мировой политике.