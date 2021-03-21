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Экономика

Украина может понести убытки при попытке обложить сырье из РФ пошлинами

Украина может понести убытки при попытке обложить сырье из РФ пошлинами

Киев, 21 марта. Законопроект против российских энергоресурсов внесен в Верховную раду представителями президентской партии.

Андрей Герус, являющийся председателем энергетического комитета Верховной рады и членом партии «Слуга народа», представил проект, который предполагает установление огромных пошлин на ввоз всевозможных энергоресурсов из России. Среди них — бензин, дизель, уголь, а также сжиженный природный газ.

Однако многие эксперты уверены, что инициатива Геруса повлечет масштабные негативные последствия для Украины. Так, российские энергоресурсы составляют около 65% от всех нефтепродуктов, используемых на территории Незалежной. При условии ликвидации даже половины от этого количества на Украине возникнут все предпосылки для развития теневого рынка и контрабанды.

Подчеркивается, что Украина не сможет найти нефтепродукты по схожей низкой цене, которую предлагают российские партнеры. Аналитики уверены, что в случае «пошлинной блокады» главными жертвами станут рядовые жители Украины.

Ранее стало известно о принятии на Украине другого непопулярного и ошибочного решения. Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций авиационного предприятия «Мотор Сич».

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