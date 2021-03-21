Украина может понести убытки при попытке обложить сырье из РФ пошлинами

Киев, 21 марта. Законопроект против российских энергоресурсов внесен в Верховную раду представителями президентской партии.

Андрей Герус, являющийся председателем энергетического комитета Верховной рады и членом партии «Слуга народа», представил проект, который предполагает установление огромных пошлин на ввоз всевозможных энергоресурсов из России. Среди них — бензин, дизель, уголь, а также сжиженный природный газ.

Однако многие эксперты уверены, что инициатива Геруса повлечет масштабные негативные последствия для Украины. Так, российские энергоресурсы составляют около 65% от всех нефтепродуктов, используемых на территории Незалежной. При условии ликвидации даже половины от этого количества на Украине возникнут все предпосылки для развития теневого рынка и контрабанды.

Подчеркивается, что Украина не сможет найти нефтепродукты по схожей низкой цене, которую предлагают российские партнеры. Аналитики уверены, что в случае «пошлинной блокады» главными жертвами станут рядовые жители Украины.

Ранее стало известно о принятии на Украине другого непопулярного и ошибочного решения. Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций авиационного предприятия «Мотор Сич».