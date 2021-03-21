Публицист Вассерман рассказал, зачем Лондон «переводит стрелки» на Россию

Москва, 21 марта. Ухудшение политических отношений между Россией и Великобританией происходит из-за выпадов Лондона. Об этом заявил публицист и политолог Анатолий Вассерман.

По его словам, власти Британии только сейчас начинают понимать, что значит выход их Евросоюза. Лондон получил «букет», который колется. По этой причине сейчас Великобритании необходимо отвлечь внимание граждан от внутренних проблем. Самый легкий способ — перевести стрелки на кого-нибудь за границей, к примеру, на Российскую Федерацию.

«Вместо того, чтобы с самого начала разобраться, как жить, они долгое время надеялись, как та беременная гимназистка в старом анекдоте, что все само собой рассосется. Теперь им приходится решать свои вопросы в пожарном порядке», — отметил Вассерман.

Великобритания должна признать, что отношения ухудшились не из-за России. Виной всему — исключительно внутренние британские причины, передает iReactor.

«Прежде всего должны перестать врать про нас. А второе, что они должны, очевидно, сделать, — это, как говорится, протянуть руку дружбы», — заключил публицист.

Ранее Анатолий Вассерман объяснил, почему здоровье и судьба президента США Джозефа Байдена не имеют значения для страны.