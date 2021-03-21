Европейские врачи рассказали о связи группы крови и болезней сердца

Москва, 21 марта. Заболевания сердца и сосудов являются одной из основных причин ранних смертей мужчин и женщин разных возрастов в мире, поэтому медики пытаются выяснить, с чем связано их развитие.

Врачи в Европе наблюдали сразу 400 тыс. человек с разными группами крови и установили, что люди с первой в сравнении с обладателями II и III имеют на 8% меньший риск поражения сердца. Вместе с тем в сегменте сердечной недостаточности опасность для них выше на 9%.

Обладатели II и III групп на 10% больше подвержены развитию тромбоза глубоких вен. Кроме того, у них отмечена повышенная вероятность прогрессивного образования тромбов в легочных артериях. Если говорить о преимуществах, то у этих категорий людей по сравнению с I группой меньше риск высокого кровяного давления на 3%. Медики считают, что полученные данные помогут при профилактике и лечении заболеваний, поражающих сердце и кровеносные сосуды.

Выводы исследователей подтверждают заключение голландских специалистов. Они установили, что рис сердечного приступа связан с группой крови человека, причем обладатели II, III и IV групп крови более подвержены такому состоянию.