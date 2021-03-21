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Президент Грузии направила приглашение лидеру Таджикистана

Президент Грузии направила приглашение лидеру Таджикистана

Тбилиси, 21 марта. Грузинский президент Саломе Зурабишвили пригласила лидера Таджикистана Эмомали Рахмона посетить Закавказье. Об этом говорится в телеграмме политика.

Зурабишвили поздравила Рахмона с Наврузом, который также известен как «персидский Новый год». По ее словам, этот праздник является символом надежды на лучшее будущее.

«Пользуясь случаем, хочу пригласить Вас в Грузию с официальным визитом во второй половине этого года в любое удобное для Вас время», — указано в телеграмме.

Президент Грузии выразила уверенность, что визит таджикистанского коллеги укрепит отношения между двумя государствами. Она пожелала Рахмону здоровья, мира и благополучия.

Недавно стало известно, что оппозиция в Грузии готовится провести митинги. Правящая партия сообщила, что не обеспокоена грядущими событиями.

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