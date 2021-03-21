Россиянам перечислили грядущие изменения в Налоговом кодексе

Москва, 21 марта. Более 50 поправок в Налоговый кодекс РФ приняли в 2021 году. Был отменен единый налог на вмененный доход, теперь большинство малых компаний перейдет на упрощенное налогообложение.

Наиболее важными изменениями считаются увеличение НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год и повышение НДПИ в 3,5 раза. Банковские депозиты теперь также облагаются налогом. Правительство РФ предложило ввести налог в пользу безработных. Это означает, что с каждого сотрудника будет взиматься процент в пользу граждан, потерявших трудоустройство.

Среди инициатив присутствует и принятие цифрового налога, который может взиматься с иностранных интернет-компаний (Facebook, YouTube), использующих данные россиян для формирования своих рекламных кампаний.

Старательскую деятельность (добыча драгоценных металлов физическими лицами) предложило обложить налогом Министерство финансов РФ. Кроме того, ведомство ранее сообщало о намерении пересмотреть налогообложение для бизнеса. В министерстве рассматривали вопрос о возврате налога на движимое имущество.