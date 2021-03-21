Тимати «поцеловал» феминисток и вернул «Холостяка» в эфир

Москва, 21 марта. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) выступил с громким объявлением о том, что популярное шоу «Холостяк» все же будет выходить в эфир. Передачу не стали закрывать досрочно.

Накануне рэп-исполнитель заявил в Instagram, что вынужден закрыть реалити-шоу о любви, поскольку финал оказался рассекречен. В Сети уже давно ходят разговоры о том, что победительницей стала модель Мария Вебер, которая крайне похожа на бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову.

Первым выпуском шоу остались недовольны многие девушки. Высказались даже телеведущая Регина Тодоренко и актриса Анна Хилькевич. Их возмутила борьба представительниц прекрасного пола за сердце одного мужчины.

Тимати хранил интригу, а в воскресенье, когда обычно выходят эпизоды шоу, объявил о возвращении передачи в эфир. Он попросил прощения за то, что задел чувства зрителей и верных фанатов.

«Вас оказалось в несколько миллионов раз больше всех возмущавшихся», — подчеркнул рэпер.

Не оставил Тимати без внимания и нападки на него со стороны феминисток. Он пошутил, что розу на самом деле подарил другу, певцу Егору Криду, которого привел на проект.

«Целуем крепко феминисток, не волнуйтесь вы так, бороться за нас никто не будет!!! Финал и так уже разгадали, я там дарю розу Егорке», — заключил он.

Вебер тем временем заявила, что о ее романе с Тимати не может быть и речи. Знаменитостей заметили на отдыхе на Мальдивах, но девушка утверждает, что рэпер просто учил ее серфингу.