Тимати появился в первом выпуске «Холостяка» в образе за 208 тысяч рублей

Москва, 21 марта. Известный российский музыкант Тимур Юнусов (Тимати) не поскупился на костюм для первого выпуска шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ.

Новый сезон романтического телешоу стал самым обсуждаемым за всю историю проекта. В Сети активно делятся впечатлениями не только от нарядов участниц, но и оценивают «звездный лук» самого Тимати. Как подсчитали эксперты Telegram-канала «Мамкина модница», артист потратил на него более 200 тысяч рублей. Он встречал девушек в костюме от Dolce & Gabbana за 122 тысячи рублей и в туфлях этого же бренда за 57 тысяч рублей.

На холостяке была рубашка Tom Ford за 22 тысячи рублей, которую украсили запонки от Boss за 7 тысяч рублей. Претендентки на сердце Тимати тоже не отставали от завидного жениха. Многие выбрали необычные коктейльные платья.

Но рэперу больше всего понравился образ модели из Сочи Маши Вебер. Девушка пришла на встречу с Юнусовым в стильном наряде цвета «синий электрик». А 23-летней красотке из Лос-Анджелеса Кате Голден Тимати выбрал платье сам. Он подарил ей розовый наряд в стиле семидесятых.

Ранее сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренко раскритиковала шоу «Холостяк». Супруге певца Влада Топалова не понравилось, что всех участниц рассматривают «как дорогих лошадей».