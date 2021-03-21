Беспилотник ОБСЕ атакован в Донбассе

Киев, 21 марта. БПЛА наблюдателей миссии ОБСЕ попал под обстрел близ линии соприкосновения враждующих сторон в Донбассе.

Об этом сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, развернутой на востоке Украины.

«Огонь из стрелкового оружия открыли, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия неподалеку от Веселой Горы», — сообщается в отчете.

Представители Организации стран по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили, что дрон был благополучно посажен и эвакуирован с места происшествия. Представители ОБСЕ также не пострадали от обстрела.

Ранее сообщалось о масштабах потерь ВСУ в Донбассе при подрыве личного состава на собственных минах.