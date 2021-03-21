Оружейный эксперт из США опробовал на деле российский автомат АК-104

Вашингтон, 21 марта. Американский оружейный эксперт Джим Грант опробовал на полигоне российский автомат АК-104 и оставил свой развернутый отзыв в колонке издания AmmoLand.

Джим Грант щедро наградил российский автомат такими эпитетами, как оружие, обладающее «мистической силой» и странной притягательностью. Особенно он отметил, что АК-104 является модернизированной версией представителей «сотой серии», но выполненная с учетом пожеланий во время эксплуатации, цитирует обозревателя «ПолитРоссия». Новая конструкция подразумевает большую легкость и складной приклад, особо любимый в США.

«Русский автомат АК-104 — интересный зверь», — указывает эксперт.

Ему удалось испытать автомат на полигоне, где он расстрелял мишени, полностью израсходовав два магазина с патронами. После стрельб Грант отметил, что АК-104 способен впечатлить кого угодно, ведь «пушка работает безупречно», плавно и точно.

Грант отметил, что отдача у нового автомата больше, чем у его предшественника. Это произошло из-за уменьшения массы новой модели и укороченного ствола. Однако в целом автомат послушен, и обозреватель выразил надежду на то, что ему доведется сделать еще несколько сотен выстрелов из АК-104 и добавить его в свою коллекцию.

«Калашников» тем временем выпустил свой вариант оружия нового поколения. Как указывает издание «Царьград», винтовка, оснащенная искусственным интеллектом и выполненная в современном дизайне поступит в продажу уже в скором времени.

Помимо легендарных автоматов, концерн также разработал пистолет по заказу силовых ведомств России. Так, «Калашников» готовит к выпуску и испытаниям в Росгвардии модульный пистолет Лебедева.