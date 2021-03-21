Лоза порекомендовал кандидату Грузии на Евровидении держать язык за зубами

Пока в России фанаты Евровидения хейтят певицу Манижу, которая будет представлять нашу страну на конкурсе, участник от Грузии Торнике Кипиани своим высказыванием определенно переключил все внимание на себя.

В Facebook начался ажиотаж, когда мужчина опубликовал провокационный пост.

«Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу «Евровидение» для продвижения песни, — написал музыкант. — Я оставлю это здесь, и ваше право — смотреть музыкальный клип или нет, но, если кто-либо скажет что-то негативное о выступлении, я [изнасилую] вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне».

Аудитория, которая слушала Кипиани, в шоке от такого заявления, все крайне возмущены и в итоге потребовали призвать певца к ответу и дисквалифицировать его из предстоящего конкурса.

Советский и российский автор-исполнитель, композитор Юрий Лоза объяснил, почему требование о дисквалификации Кипиани оправдана.

«Зачем вообще читать его тупые твиттеры? Я, например, не читаю. Правильно сделают, если лишат его участия в данном конкурсе. Нужно язык держать за зубами. Вообще все эти угрозы, оскорбления и мат давно пора прекращать в Сетях. С этим нужно бороться. Я против, я — миролюбивый человек», — рассказал артист.

Также Лоза призвал всех жить дружно, любить и уважать друг друга.

Обрушившийся шквал негодования заставил исполнителя удалить запись и опубликовать новую. Она должна была смягчить предыдущую, но в итоге практически ничем не отличается от нее.

«Eurovision Song Contest, ты знаешь, я тебя люблю. Тот пост был для хейтеров. Эй, хейтеры, я [изнасилую] вас в ухо. Отмечайте себя в комментариях, вы реально какашки!» — написал артист, прикрепив фото со средним пальцем.

В комментариях все упрекают музыканта в некрасивом поведении. 18 марта была создана петиция с требованием дисквалифицировать Кипиани, количество подписей под ней продолжает расти.

Ранее стало известно, что клип Манижи занял второе место по просмотрам на YouTube-канале Евровидения.