Пять человек увезли на скорой с места аварии в Днепропетровской области

Днепр, 21 марта. Правоохранители города устанавливают обстоятельства тяжелой аварии. ДТП зарегистрировано в Шевченковском районе, пострадали пять человек.

Согласно официальным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Getz и Daewoo Lanos. В результате удара травмы получили две женщины и трое детей. Все они госпитализированы.

На место были срочно вызваны спасатели. В покореженных машинах они добрались до аккумуляторов и обесточили автомобили, чтобы предотвратить взрыв. Затем они смыли с дороги вытекшие нефтепродукты.

В Новосибирске произошло лобовое столкновение. По предварительным данным, аварию устроила 19-летняя девушка, сообщал ФАН.