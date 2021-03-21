Газировка с «коронавирусными» шифрами на этикетке стала причиной скандала в Норвегии

Осло, 21 марта. Жители Норвегии увидели теорию заговора в надписях, которые компания Norgesgruppen разместила на этикетках своих газированных напитков.

Газировка с надписями «COVID», «1984», «5G» и другими появилась на полках норвежских магазинов. Производители разместили на этикетках «шифры» с отсылками к популярным на фоне пандемии коронавируса фейками, однако покупатели и продавцы неожиданно отреагировали на такое нововведение.

Многие люди по всему миру сравнили ограничения на фоне COVID-19 с действиями из книги Джорджа Оруэлла «1986», некоторые связывали быстрое распространение заболевания с появлением сети 5G, напомнил глава компании O. Mathisen Ярле Холлеруд. По его словам, скандалы из-за «шифров» на бутылках удивили производителей напитка, однако они готовы убрать с прилавков этот продукт.

Все больше людей считают шутку о коронавирусе и точках 5G «всемирной теорией заговора». Такая тенденция может стать очень опасной на фоне раздраженных настроений людей из-за заболевания, считает журналист Владимир Познер.