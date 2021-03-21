Вертолетные площадки появятся вдоль федеральной трассы в Дагестане

Махачкала, 21 марта. Почти 90% погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на территории Дагестана умерли до приезда машин скорой помощи. Для более оперативного оказания экстренной медпомощи пострадавшим при автоавариях, вдоль федеральной трассы в республике планируется построить девять вертолетных площадок.

По словам врио главного врача Дагестанского центра медицины катастроф Идриса Алиева, для решения проблемы уже созданы бригады интенсивной терапии. Они дежурят в специально отведенных местах на трассе.

«До приезда скорой помощи на федеральной автодороге гибнет 86–90% пострадавших в авариях, то есть они погибают на месте ДТП. Это катастрофические цифры. Поэтому по всей трассе созданы бригады интенсивной терапии с реанимобилями, закупили шесть модулей для проживания этих бригад», — рассказал журналистам Алиев.

При этом он добавил, что существенно поможет ускорить оказание экстренной медпомощи создание вдоль трассы вертолетных площадок для авиатранспорта санавиации. В дополнение к уже эксплуатируемому вертолету планируется приобретение еще двух, которые будут располагаться в северной и южной зонах Дагестана — в городах Кизляр и Дербент.

«Согласно Стратегии развития санитарной авиации Республики Дагестан до 2024 года на федеральной трассе должны быть построены вертолетные площадки. В прошлом году вместе со специалистами Минздрава мы определили точки для их размещения. По всей трассе должны появиться не менее девяти таких площадок, что позволит врачам в круглосуточном режиме вылетать на место ДТП и оказывать своевременную помощь пострадавшим», — сообщил руководитель центра медицины катастроф.

По территории региона проходит автодорога федерального значения Р-217. Ее дагестанский участок имеет протяженность более 250 километров и доходит до границы с Азербайджаном.

По данным Госавтоинспекции Дагестана, с начала года в регионе только из-за выезда на полосу встречного движения погибли 24 человека. По этой причине произошло почти 50 автокатастроф, в которых пострадали порядка 100 человек.

Ранее ФАН сообщал, что в конце февраля за неполную неделю в Дагестане произошло более 150 ДТП. В них погибли семь человек, еще 25 получили травмы различной степени тяжести.