Киркоров в эфире «Маски» неожиданно раскрыл свой роман с певицей Анастасией Стоцкой

Москва, 21 марта. Поп-король Филипп Киркоров во время эфира шоу «Маска» рассказал о своих отношениях с певицей Анастасией Стоцкой.

Артист пытался вычислить, кем является человек, скрывающийся за маской Змеи. Экс-супруг Аллы Пугачевой спросил, чем они занимались в лифте 20 лет назад. Зрители в студии и остальные судьи проекта тут же притихли в ожидании ответа Змеи.

«Боюсь, что тогда программа не выйдет», — пошутила звезда в костюме.

Киркоров рассказал, что лифт закрылся перед самым его носом и улетел вверх, но артист успел крикнуть Стоцкой: «Я тебя люблю!». В ответ он услышал: «Я тебя тоже!».

Знакомство артиста с Анастасией Стоцкой произошло в нулевых. Филиппу сразу понравилась талантливая девушка, и он предложил ей сотрудничество. Звезды записали несколько композиций, одна из них — «Вены-реки» — была номинирована на «Золотой граммофон».

Несмотря на взаимное притяжение, их роман не привел к браку. Впоследствии Стоцкая неоднократно говорила в интервью, что до сих пор питает теплые чувства к Филиппу и считает его важным человеком в своей жизни.

Ранее сообщалось, что Бедрос Киркоров высказался о холостяцкой жизни своего сына. По мнению артиста, Филипп всегда любил только Аллу Пугачеву, ни одна женщина не может сравниться с Примадонной.