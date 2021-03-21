Певица Слава тяжело переживает смерть матери от последствий COVID-19

Москва, 21 марта. Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) призналась, что очень тяжело переживает смерть матери и не может остановить поток слез.

Мать артистки скончалась несколько недель назад, причиной ее смерти стали последствия COVID-19. Слава осталась сиротой — ее отец погиб пять лет назад в автомобильной катастрофе.

Исполнительница держалась, как могла, и не сразу поделилась своим горем. Она выступала на концертах, улыбалась и общалась с коллегами, хотя больше всего ей хотелось остаться наедине со своими мыслями.

Мать Славы кремировали, а похороны должны состояться на Троекуровском кладбище.

«Пыталась не реветь, не получается. Мне кажется, это какие-то голливудские врушки, как в кино говорят: «Не надо жалеть, я сильная, выдержу, не надо мне вашей жалости». Меня надо жалеть. Честно. Вся семья помогает, всей семье очень тяжело», — призналась артистка в передаче «Ты не поверишь» на НТВ.

Несчастье пришло и в семью бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Саши Черно. Девушка сообщила фанатам печальную новость: скончалась ее мать, перенесшая инсульт.