Тестирование новой Lada Niva Travel выявило главные преимущества машины

Москва, 21 марта. Усовершенствованный внедорожник Lada Niva Travel, внешность которого зачастую сравнивают с пятым поколением кроссовера Toyota RAV4, был протестирован на российских автодорогах.

Прежде всего владелец новой машины выделил дизайн отечественного автомобиля, назвав его внешность весьма эффектной. Ощущаться новизна будет недолго, однако сейчас модель вызывает неподдельный интерес.

Также на себя обращает внимание полноценная мультимедийная станция внутри салона. Она привлекательна быстротой работы и своим функционалом, сообщает «Российская газета». Тестовый заезд показал, что новинка тольяттинского завода является одной из лучших машин для российской глубинки. Потенциальному покупателю машину нужно грамотное соотношение качества, цены и проходимости.

Недавний выход Великобритании из Евросоюза позволил возобновить поставки Lada 4X4 на местный рынок. Возвращение легендарного автомобиля было воспринято местными потребителями благосклонно.