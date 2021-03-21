Эндокринолог объяснил реальную причину ожирения

Москва, 21 марта. Гормональные нарушения лишь в некоторых случаях приводят к проблемам с лишним весом. Подробнее об этом рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко.

Некоторые люди, страдающие ожирением, отмечают, что их тело пришло в такую форму из-за гормонального нарушения. Однако в действительности они прикрывают таким объяснением свою лень, заявила Ольга Деревянко в интервью для радиостанции «Говорит Москва».

«Причина ожирения может быть и в нарушениях гормональной системы. Но согласно статистике, порядка 3%, максимум 5% случаев ожирения связаны с гормонами. Это очень небольшой процент», — объяснила специалист.

Чаще всего лишний вес образовывается в результате избыточного поступления в организм питательных веществ. Для современного человека доступна любая еда. При этом сам он ограничен в движении. Многие, например, постоянно пользуются лифтом и не ходят пешком.

Японские ученые посоветовали медленно есть. Благодаря этому удастся избежать ожирения. К тому же такая простая привычка продлит жизнь. Как именно скорость употребления пищи влияет на долголетие, японские специалисты выяснили в ходе исследования.