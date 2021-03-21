Власти Венесуэлы объявили терактом взрыв в городе Эль-Техеро

Семеро бандитов захватили школу, взрыв газового баллона вызвал пожар в жилом комплексе, случаи сексуального насилия против женщин зарегистрированы в полицейских участках, Мадуро одобрил закупку 5 млн доз вакцины «Спутник V» — об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Семь мужчин захватили школу в Рохасе

Группа из семи неизвестных лиц захватила Техническую сельскохозяйственную школу, расположенную в муниципалитете Рохас штата Баринас, сообщает администрация образовательного учреждения.

Руководство технического училища 20 марта обратилось к Национальной гвардии Венесуэлы, заявив, что семь мужчин вторглись на территорию учреждения. В настоящий момент персонал школы и учащиеся ожидают помощи со стороны правоохранительных органов.

Центральная Венесуэла

Газовый баллон взорвался в Каракасе

Газовый баллон взорвался в жилом комплексе Torre B-01 в Сьюдад-Тиуна в Каракасе. Об этом написал на странице Delmiro de Barrio в Twitter.

#20Mar #Caracas #Ahora Reportan explosión de una bombona de gas en la Torre B-01 del complejo habitacional Ciudad Tiuna en #FuerteTiuna@bomberos_dc y @paramedicosmtt en el lugar.



Reporte preliminar indica un menor lesionado



En desarrollo... — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 20, 2021

В результате взрыва на месте разразился пожар, который был потушен специальной бригадой. Единственным пострадавшим стал 17-летний мальчик: его ранило в ногу.

Восточная Венесуэла

Власти страны объявили терактом взрыв на газопроводе в Эль-Техеро

Взрыв произошел на газовой инжекционной установке в Эль-Техеро в штате Монагас. Об этом сообщает издание El Pitazo.

Uno de los videos que circulan de la explosión en El Tejero, estado Monagas, que ha sido denunciada por el gobierno venezolano como un ataque terrorista contra las instalaciones de Pdvsa.pic.twitter.com/yCs3XgAiaL — Luigino Bracci Roa (@lubrio) March 21, 2021

В результате взрыва на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) оказалась нарушена система поставки топлива. В этот момент на месте происшествия работников не было. Пострадавших и погибших нет.

Otro vídeo de la explosión hoy en El Tejero, Edo Monagas.

Explosión e incendio del Gasoductos de diámetro 36", 1.200 psi que alimenta la Estación de Flujo Tejero (COT) - PIGAP II / Pdvsa pic.twitter.com/NRU5zbajbK — Watcher (@Watcher_Ven) March 21, 2021

Взрыв породил тревогу и страх среди жителей городов Эль-Техеро и Касупаль, которые расположены ближе всего к нефтегазовой установке. По сообщениям свидетелей, произошло два взрыва, а огонь продолжался долгое время.

Причины случившегося еще не выяснены, но руководство нефтегазовой компании предположило, что произошел теракт.

Гуманитарные вопросы

Правительство одобрило закупку 5 млн доз вакцины «Спутник V»

Правительство президента Николаса Мадуро разрешило Объединению венесуэльских предпринимателей Fedecamaras закупить 5 млн доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает депутат парламента Оскар Рондерос.

«Четыре миллиона вакцин будут использованы для прививки работников филиалов объединения Fedecamaras, а оставшийся один миллион отдадут правительству Венесуэлы на безвозмездной основе для включения в национальный план вакцинации», — уточнил Рондерос.

En nota de prensa @CamComercioNE informa que diputado Oscar Ronderos afirmó que "ya se encuentra aprobado por parte del Ejecutivo Nacional el permiso para que @fedecamaras adquiera 5 millones de vacunas Sputnik V contra el COVID-19". — Ariadna García (@Ariadnalimon) March 19, 2021

Fedecamaras — основная ассоциация бизнесменов в Венесуэле. Она долгое время находится в оппозиции к действующему правительству.

Венесуэла переживает вторую волну заражений COVID -19

Новая, более опасная волна пандемии охватила Венесуэлу. С таким заявлением выступила вице-президент Дельси Родригес.

«Мы вынуждены сообщить, что в Венесуэле началась вторая волна коронавируса, которая опаснее, чем то, что происходило в августе и сентябре 2020 года», — объявила она в выступлении на национальном телевидении.

В стране уже начали распространение нового препарата для лечения коронавируса Carvativir, созданного в Венесуэле, также сообщила соратница Мадуро.

#20Mar #Coronavirus #Venezuela

El país contabiliza 150.306 casos en total de los cuales:

8.584 Activos

140.239 Recuperados

1.483 Fallecidos



Caracas registra este sábado el mayor número de contagios en las últimas 24 horas.#ReporteYa pic.twitter.com/wCqWPeIOXP — Reporte Ya (@ReporteYa) March 21, 2021

За минувшие сутки в Венесуэле зафиксировано 1161 случай заражения COVID-19 — наблюдается резкий рост, который связывают с появлением в Венесуэле «бразильского» штамма коронавируса. От последствий заболевания скончались восемь человек. Такой высокий уровень заболеваемости не наблюдался с 22 сентября 2020 года.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Каракасе. С начала пандемии подтверждено 150 тысяч случаев инфицирования на территории Венесуэлы, 1483 человека скончались.

В штате Сукре по распоряжению командующего Оперативной зоны единой системы обороны Венесуэлы Браво Парры были закрыты магазины с алкогольными напитками. Их не разрешили открывать даже при ослаблении карантинных мер. В регионе фиксируется резкий рост ежедневно выявляемого количества заражений.