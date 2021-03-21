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Власти Венесуэлы объявили терактом взрыв в городе Эль-Техеро

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Власти Венесуэлы объявили терактом взрыв в городе Эль-Техеро

Семеро бандитов захватили школу, взрыв газового баллона вызвал пожар в жилом комплексе, случаи сексуального насилия против женщин зарегистрированы в полицейских участках, Мадуро одобрил закупку 5 млн доз вакцины «Спутник V» об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Карта событий в Венесуэле

Западная Венесуэла

Семь мужчин захватили школу в Рохасе

Группа из семи неизвестных лиц захватила Техническую сельскохозяйственную школу, расположенную в муниципалитете Рохас штата Баринас, сообщает администрация образовательного учреждения.

Руководство технического училища 20 марта обратилось к Национальной гвардии Венесуэлы, заявив, что семь мужчин вторглись на территорию учреждения. В настоящий момент персонал школы и учащиеся ожидают помощи со стороны правоохранительных органов.

Центральная Венесуэла

Газовый баллон взорвался в Каракасе

Газовый баллон взорвался в жилом комплексе Torre B-01 в Сьюдад-Тиуна в Каракасе. Об этом написал на странице Delmiro de Barrio в Twitter.

В результате взрыва на месте разразился пожар, который был потушен специальной бригадой. Единственным пострадавшим стал 17-летний мальчик: его ранило в ногу.

Восточная Венесуэла

Власти страны объявили терактом взрыв на газопроводе в Эль-Техеро

Взрыв произошел на газовой инжекционной установке в Эль-Техеро в штате Монагас. Об этом сообщает издание El Pitazo.

В результате взрыва на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) оказалась нарушена система поставки топлива. В этот момент на месте происшествия работников не было. Пострадавших и погибших нет.

Взрыв породил тревогу и страх среди жителей городов Эль-Техеро и Касупаль, которые расположены ближе всего к нефтегазовой установке. По сообщениям свидетелей, произошло два взрыва, а огонь продолжался долгое время.

Причины случившегося еще не выяснены, но руководство нефтегазовой компании предположило, что произошел теракт.

Гуманитарные вопросы

Правительство одобрило закупку 5 млн доз вакцины «Спутник V»

Правительство президента Николаса Мадуро разрешило Объединению венесуэльских предпринимателей Fedecamaras закупить 5 млн доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает депутат парламента Оскар Рондерос.

«Четыре миллиона вакцин будут использованы для прививки работников филиалов объединения Fedecamaras, а оставшийся один миллион отдадут правительству Венесуэлы на безвозмездной основе для включения в национальный план вакцинации», уточнил Рондерос.

Fedecamaras — основная ассоциация бизнесменов в Венесуэле. Она долгое время находится в оппозиции к действующему правительству.

Венесуэла переживает вторую волну заражений COVID -19

Новая, более опасная волна пандемии охватила Венесуэлу. С таким заявлением выступила вице-президент Дельси Родригес.

«Мы вынуждены сообщить, что в Венесуэле началась вторая волна коронавируса, которая опаснее, чем то, что происходило в августе и сентябре 2020 года», — объявила она в выступлении на национальном телевидении.

В стране уже начали распространение нового препарата для лечения коронавируса Carvativir, созданного в Венесуэле, также сообщила соратница Мадуро.

За минувшие сутки в Венесуэле зафиксировано 1161 случай заражения COVID-19 — наблюдается резкий рост, который связывают с появлением в Венесуэле «бразильского» штамма коронавируса. От последствий заболевания скончались восемь человек. Такой высокий уровень заболеваемости не наблюдался с 22 сентября 2020 года.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Каракасе. С начала пандемии подтверждено 150 тысяч случаев инфицирования на территории Венесуэлы, 1483 человека скончались.

В штате Сукре по распоряжению командующего Оперативной зоны единой системы обороны Венесуэлы Браво Парры были закрыты магазины с алкогольными напитками. Их не разрешили открывать даже при ослаблении карантинных мер. В регионе фиксируется резкий рост ежедневно выявляемого количества заражений.

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