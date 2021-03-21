Иммунолог рассказал, как восстановиться после COVID-19

Москва, 21 марта. Методы избавления от постковидного синдрома перечислил иммунолог-аллерголог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

Коронавирус бьет по всему организму, и от состояния иммунной системы зависит развитие болезни и ее исход, пояснил в интервью «Российской газете» Костинов. Пока невозможно определить заранее, заразится ли человек и как тяжело будет протекать болезнь. В группе риска находятся пожилые, люди с ожирением и болезнями сердечно-сосудистой системы.

Первый признак постковидного синдрома, с которым сталкивается большинство переболевших — это сильная усталость. Отмечается также ухудшение памяти, концентрации внимания, раздражительность, депрессия, плохой сон. Симптоматика индивидуальна, пояснил доктор. После выздоровления могут обостриться хронические заболевания.

Реабилитация после COVID-19 включает в себя комплекс мероприятий для восстановления организма и укрепления иммунитета. После выздоровления пациента должны наблюдать все специалисты — кардиологи, эндокринологи, гепатологи и невропатологи. Последствия коронавируса могут настигать переболевшего спустя продолжительное время, восстановление занимает до трех месяцев, подчеркнул Костинов. Эффективным способом защититься от коронавируса специалист считает вакцинацию.

Российские ученые разоблачили распространенные мифы о вакцинации от COVID-19. Из-за прививки нельзя заразиться коронавирусом и стать бесплодным, уверяют специалисты.