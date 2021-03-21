Экс-руководитель ФКУ Упрдор «Волга» Гаврилов под конвоем силовиков прибыл в Москву

Москва, 21 марта. Сотрудник НЦБ Интерпола МВД и ФСИН доставили в Москву экс-главу ФКУ Упрдор «Волга» Сергея Гаврилова. Его выдали испанские власти после вынесения ему приговора в России.

Злоумышленник признан виновным в пособничестве в крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В суде доказано, что его действия привели к хищению более 100 млн рублей. Средства предназначались якобы для ремонта дорог в Чувашии, которые на самом деле были на гарантийном обслуживании у других компаний, сообщили в пресс-службе МВД.

Гаврилов не стал дожидаться вынесения приговора и покинул пределы страны. Объявленного в международный розыск преступника приговорили к четырем годам колонии.

Бывший руководитель госучреждения обвиняется сейчас в превышении должностных полномочий, отмечается в сообщении ведомства.