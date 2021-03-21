Дорожный рабочий на КамАЗе насмерть сбил женщину в Башкирии и сбежал

Уфа, 21 марта. Силовики нашли виновника смертельного ДТП в Башкирии. Водитель решил, что наехал на мешок. Проводится проверка.

Полиция задержала водителя, который насмерть сбил 49-летнюю женщину близ села Большеустьикинское Мечетлинского района, а после покинул место аварии.

Задержанным оказался работник дорожного предприятия, который управлял автомобилем КАМАЗ. Мужчина проводил отсыпку на данном участке. После задержания 39-летний водитель рассказал, что не заметил человека. Он решил, что переехал какой-то крупный предмет, типа мусорного мешка. По факту смертельной аварии проводится проверка.

Человек погиб в аварии с участием снегоуборочной техникой под Новосибирском, сообщал ранее ФАН. Иномарка столкнулась с большегрузом, в результате чего легковой автомобиль оказался сильно поврежден. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.