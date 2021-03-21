Военный эксперт Валюженич рассказал, чем Донбассу грозят совместные учения НАТО и Украины

Москва, 21 марта. Военный эксперт Алексей Валюженич сравнил обстановку в Черном море с ситуацией, предшествующей военному вторжению Грузии на территорию Южной Осетии.

Ежегодно, 19 марта, профессиональный праздник отмечают моряки-подводники. Однако в этом году Черноморский флот был вынужден отметить праздник на боевом дежурстве, потому что его силы были направлены на наблюдение за двумя военными кораблями из США: крейсером USS Monterey и эсминцем USS Thomas Hudner. Оба прибыли на совместные учения с ВМС Украины.

В совместных маневрах с украинскими военными также примут участие ВМС Турции и Румынии. Как указал военный эксперт Алексей Валюженич в интервью «МК», активность Альянса здесь связывают с возможным новым витком конфликта в Донбассе. Украина к реальному столкновению не готова, но совместными маневрами США хотят внушить украинскому партнеру, что они могут начать наступательную операцию.

«Одно дело — побеждать в интернете, а другое дело — воевать по-настоящему. И для США принципиально важно показать Киеву: вы не одни. Наступай, мол, а я тебя с тыла прикрою», — заметил Валюженич.

Резюмируя, эксперт отметил, что в последний раз такая мощная группировка НАТО прибыла в Черное море в 2008 году, когда США удалось убедить Михаила Саакашвили в резонности военной операции в Южной Осетии. Валюженич предложил Киеву вспомнить, чем военная авантюра 2008 года в итоге закончилась для экс-президента Грузии.

Ранее эксперты признали, что Украина не намерена выполнять соглашения по Донбассу и готова спровоцировать новый виток эскалации в регионе.

Как передало издание «Царьград», ВСУ продолжают нарушать режим тишины в ЛДНР. В четверг, 18 марта, украинские силовики обстреляли из гранатометов участок в районе разведения сил на юге Донецкой Народной Республики.