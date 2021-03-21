Молодая жена Петросяна в очередной раз подогрела слухи о беременности

Москва, 21 марта. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заинтриговала пользователей Сети видео, на котором позирует в свободном костюме. Девушку снова заподозрили в беременности.

Знаменитая пара 13 марта отпраздновала день рождения сына Вагана — мальчику исполнился один год. Периодически Брухунова показывает наследника на своей странице в социальной сети Instagram.

Фанаты заметили, что в последнее время она все чаще появляется на публике в свободных нарядах, под которыми можно скрыть округлившийся живот. Особое внимание привлекло недавнее видео Брухуновой в Stories, на котором она позирует в светлом костюме. Ролик разлетелся по Сети, интернет-пользователи посчитали, что жена Петросяна может ждать второго ребенка.

Сама девушка, в очередной раз подогревшая слухи об «интересном положении», пока никак не отреагировала на ажиотаж вокруг ее персоны.

Еще на прошлой неделе жена Петросяна опубликовала серию видео, которые были посвящены новому бренду детской одежды. Девушка продемонстрировала костюм-двойку кофейного цвета, который купила для сына, нарядившись в пижаму на пуговицах. Поклонники разглядели округлившийся живот и принялись спрашивать супругу юмориста о беременности.