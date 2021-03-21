Гастроэнтеролог объяснил, почему весна опасна для язвенников

Москва, 21 марта. Сезонные циклы влияют на здоровье и активность систем организма, весной в пищеварительной системе увеличивается сокоотделение, поэтому данное время года опасно для язвенников.

По словам гастроэнтеролога, доктора медицинских наук, профессора Семена Рапопорта, выделение желудочного сока является одним из четких проявлений сезонного обострения заболевания. Однако весенние месяцы отличает не только эта особенность.

У многих повышается артериальное давление, увеличивается частота пульса. Люди становятся активнее, и их потребность в ресурсах возрастает.

В связи с такими сезонными изменениями необходимо особенно следить за здоровьем, обращая внимание на индивидуальные особенности организма и «болевые точки», отметил специалист в комментарии «Звезде». Рапопорт уточнил, что весенний сезон начинается с середины февраля и длится до середины мая.

На особенности этого периода указывают специалисты разных профилей. Психолог Людмила Суздальцева объяснила, почему весна вызывает у многих эмоциональные проблемы и как их преодолеть. Звездный диетолог Маргарита Королева предупредила об опасности диет в это время года.