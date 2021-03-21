Советник главы ЛНР считает, что официальный Киев заигрывает с радикалами

Акция протеста в защиту националиста Сергея Стерненко, прошедшая в Киеве накануне, была пятой по счету с момента заключения под стражу бывшего лидера «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации). В воскресенье против ее участников было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Официальный представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал корреспонденту ФАН, почему реакция официальных властей Украины на действия явно экстремистского характера была такой мягкой.

«Власть заигрывает с радикалами, и это многократно подтверждалось. А то, что произошло вчера в Киеве, — это такой символический акт унижения со стороны тех, кому все позволено, кто не видит никакого наказания и активного противодействия со стороны власти. То есть ясно, что [президент Украины Владимир] Зеленский опасается не просто самих экстремистов, а понимает, что вот эти «движения» явно поддерживаются со стороны внешних кураторов».

Политик также подчеркнул, что никакой реакции ни со стороны «Большой семерки», ни со стороны США в публичном пространстве пока так и не появилось.

«Все эти события поощряются теми, кто позволяет устраивать вот такой беспредел, а президент страны, в свою очередь, позволяет себя унижать и расписывать его официальную администрацию так, что возникают сомнения: действительно ли это офис главнокомандующего Украиной», — заключил политик.

Напомним, что заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил бездействие полиции по отношению к митингующим тем, что большая часть протестующих была мирными гражданами и правоохранители не поддавались на провокации тех, кто пытался подтолкнуть их к активным действиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.